Después de casi tres años que el actor le dijera adiós a Logan, se ha deslizado la posibilidad de que puedan volverle a salir las populares garras de adamantium muy pronto. Esto quiere decir que Hugh Jackman regresaría a su papel como Wolverine en Deadpool 3.

Recordemos que en el 2017 se estrenó la última película de la estrella australiana como mutante, de hecho, en varias entrevistas indicó que no regresaría más a los X-Men. Sus declaraciones generaron gran tristeza entre sus seguidores, quienes al parecer habrían hecho todo ese llanto por nada.

Según información del portal We Got This Covered, el interprete retornaría como Wolverine en la próxima entrega de Deadpool. Recordemos que desde el estreno de la primera película sobre el mercenario parlanchín, se ha hablado mucho de que el nominado al Oscar tenga una participación junto a su amigo Ryan Reynolds.

De acuerdo con la misma fuente, la compañía planea convencer a la famosa figura para que haga un cameo en esta secuela. Se trataría de una breve escena donde Deadpool elimina a todos los mutantes que salieron en la saga pasada, después de que FOX fuera comprada por Disney.

La idea implica claramente que también regresen los demás actores que conformaron la saga, como James McAvoy, Halle Berry, Anna Paquin y James Marsden. Aún no se conocen mayores detalles sobre las posibles negociaciones, por lo que solo queda estar atentos a las novedades que se vayan revelando.