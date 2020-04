Los zombies siempre han despertado el interés de la audiencia debido a las situaciones límite que enfrentan los protagonistas. En la última década, The walking dead fue el mejor exponente del género, pero dejó de ofrecer novedades después de 10 años al aire.

En ese panorama, el cine coreano sorprendió a la audiencia mundial con Train to Busan, una película que alcanzó cuotas de excelencia al ofrecer terror, acción y drama por igual. Ahora, planea superar todas las expectativas con una serie de muertos vivientes.

Según dio a conocer el último reporte de Deadline, Netflix está desarrollando un show sobre zombies coreanos titulado All of us are dead.

La ficción estará inspirada en el popular webtoon Now at our school, en donde un grupo de adolescentes quedan atrapados en su escuela en medio de un epidemia de muertos vivientes que se expande a gran velocidad.

El proyecto de la plataforma de streaming cuenta con Lee JQ como el encargado de la dirección y producción. El artista es conocido por su trabajo en Damo: the legendary police woman, Beethoven sirus e Intimate strangers.

De esta manera All of us are dead se suma a la gran lista de producciones originales de Netflix ambientadas en sucesos postapocalípticos. Los directivos esperan que la adaptación logre el mismo éxito que el webtoon logró en Corea. ¿Te la perderás?