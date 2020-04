La historia del cine está repleta de obras irrepetibles que se inmortalizan en la cultura popular. Debido a su éxito, se suelen realizar continuaciones para ampliar la historia y mantener el legado vivo. Sin embargo, son pocas las veces que las secuelas superan a la original.

Al respecto, el director de Guardianes de la galaxia, James Gunn, compartió las segundas partes que cree superiores a sus predecesoras, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Spider-man 2

El atormentado Peter Parker lucha contra un científico siniestro, Doctor Octopus, que usa sus tentáculos mecánicos con fines destructivos.

The dark knight

Batman tiene que mantener el equilibrio entre el heroísmo y el vigilantismo para pelear contra un vil criminal conocido como Joker, que pretende sumir Ciudad Gotham en la anarquía.

X-men 2

Wolverine, Storm y los otros tienen que defenderse luego de que unos militares de derecha invaden su escuela. Lo que nadie esperaba es que estos personajes guardan relación con el pasado de Logan.

Batman returns

El Hombre Murciélago se enfrenta a Gatúbela y salva a la sombría Ciudad Gotham de los malévolos planes del Pingüino. La cinta de Tim Burton continúa aún asombrando por su toque fantástico.

Superman 2

Una explosión nuclear libera a tres poderosos villanos, quienes originalmente fueron encerrados por el padre de Superman. Se trata del general Zod y otros kriptonianos rebeldes.

Capitán América 2: winter soldier

Capitán América, Viuda Negra y un nuevo aliado, Falcon, se enfrentan a un enemigo inesperado mientras intentan exponer una conspiración que pone en riesgo al mundo.

“Las historias de origen a menudo son aburridas y pueden ser un elemento adicional en una historia sobre un superhéroe contra un chico malo, en lugar de ser una parte orgánica de la historia”, explicó el cineasta a sus seguidores.

Otras secuelas que considera superiores a las originales son: “Toy Story 2, Godfather II, Evil Dead 2, Shrek 2, Bride of Frankenstein, Hellboy II, Road Warrior, For a Few Dollars More, Empire Strikes Back, Blade 2, Gremlins 2, Blade Runner 2049, Final Destination 2 y Swordsman II.