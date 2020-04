El director de Suicide Squad, James Gunn, usó su cuenta de Twitter para enumerar las 27 secuelas que cree que son mejores comparadas a las historias originales.

Desde el inicio de la cuarentena, el cineasta ha compartido tiempo con sus fans en redes sociales, espacios donde viene hablando sobre sus futuros proyectos y los personajes que tiene pensado incluir en Guardianes de la Galaxia 3 y Escuadrón suicida 2.

La lista que compartió Gunn es muy diversa, sobre todo porque va desde Star Wars: el Imperio Contraataca, pasando por Shrek 2 y llegando a mencionar a Batman, el caballero de la noche.

Pero no son las únicas, entre las producciones seleccionadas resaltan El padrino 2, los títulos de culto Gremlins 2, La muerte tenía un precio o Harry, el fuerte. En su lista también encontramos filmes cuyas presencias pueden sorprender a muchos, como es el caso de Blade Runner 2049.

Las películas favoritas de James Gunn:

Toy Story 2

El padrino 2

Spider-Man 2

Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans

Evil Dead 2

Shrek 2

The Dark Knight

Bride of Frankenstein

Hellboy II

Road Warrior

For a Few Dollars More

Paddington 2

Empire Strikes Back

Wrath of Kahn

Superman II

Batman Returns

Gremlins 2

Blade II

Legend of the Drunken Master

Desperado

Blade Runner 2049

Magnum Force

Final Destination 2

Terminator 2