How I Met Your Mother: revelan por qué Bob Saget no apareció en el criticado final

Puede que Bob Saget nunca haya aparecido en How I Met Your Mother, pero estuvo ‘presente’ en casi todos los episodios, salvo en aquel cuestionado final.

A 6 años del fin de la serie, se ha revelado por qué la producción perdió la oportunidad de cerrar la historia con la presencia del viejo Ted.

Recordemos que Saget se desempeñó como narrador del programa durante sus nueve temporadas, por lo que para algunos parecía lógico que aparezca en la escena final, aquel donde Ted aparece junto a sus hijos tras contar su historia.

Final de How I Met Your Mother

De acuerdo al portal Screen Rant, Bob Saget estuvo de acuerdo con la aparición de Josh Radnor (Ted) en el final de How I Met Your Mother, luego de que los productores explicaran que era más la conciencia del personaje la que estuvo contando la historia y no un Ted mayor.

Si eres de los que no estuvo de acuerdo con que Saget no fuera el narrador que concluyera la serie, en el final alternativo de How I Met Your Mother, sí se usó la voz en off del recordado actor de Tres por tres; además de que en ese final la madre nunca pierde la vida y no obligó a Ted y Robin a volver a estar juntos.