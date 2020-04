Soul: Disney-Pixar anuncia nueva fecha de estreno para la esperada película

La industria cinematográfica sigue sufriendo las consecuencias del coronavirus en el mundo. Recientemente Disney-Pixar dio a conocer la nueva fecha de estreno de Soul, una de las películas más esperadas de la asociación de compañías.

El largometraje tenía programado su estreno para el 19 de junio, pero debido a la crisis sanitaria que atravesamos, ha pospuesto su lanzamiento hasta el 20 de noviembre del 2020. La nueva fecha correspondía al lanzamiento de Eternals, la cual ha sido retrasada hasta el 12 de febrero de 2021.

Soul es una cinta animada dirigida por el ganador del Oscar Pete Docter, conocido por su trabajo en Monsters INC, Up e Inside Out; será codirigida por el reconocido cineasta Kemp Powers y producida por la también nominada a los premios de la academia Dana Murray.

El filme cuenta la historia de Joe Gardner, interpretado por la voz de Jamie Foxx, un profesor de secundaria de banda que perdió su pasión por el jazz. Éste será transportado a otro reino donde ayudará a la pequeña Soul a descubrir sus propias pasiones, descubrirá lo que realmente significa tener alma y se verán envueltos en más de una aventura juntos.

Con la nueva fecha de la película también dieron a conocer la programación para la llegada de Raya and the last dragon, el siguiente proyecto original de la ‘Casa del ratón’. Por el momento solo queda esperar hasta el día de acción de gracias de Estados Unidos para poder ver el nuevo filme en las salas de cine.