Betty, la fea: Nicolás y la vez que demostró cómo consolar un corazón roto [VIDEO]

Han pasado dos décadas, pero la historia de Betty, la fea sigue siendo popular. La novela colombiana no tiene cuando pasar de moda, por lo que su estreno en Netflix no pasó desapercibido.

Quizás su historia es conocida, pero más de uno esperaba ver aquellos capítulos donde la trama cambió radicalmente: cuando Betty se entera de la verdad y descubre que Armando Mendoza la estuvo engañando.

Si bien el climax de la historia se ve cuando Betty se venga de Armando en la junta directiva, más de un espectador quedó rendido con una escena previa, aquella donde Beatriz le cuenta la verdad a Nicolás y este la consuela.

“Fuiste muy ingenua, cómo no te diste cuenta que te estaban engañando. Yo sé que no sé de amor, pero nosotros nos damos cuenta cuándo alguien no nos quiere", le increpó Nicolás.

Tras conocer el plan de Armando Mendoza y Mario Calderón, que solo querían enamorar a Betty para conservar Ecomoda, Nicolás le dice a Betty que “deben pagar muy caro lo que le hicieron”.

“Él cometió varios errores. Primero, desconfió de usted y de mí, segundo, haberla enamorado de una manera tan vil y tercero, haberle entregado la empresa. Ahorita, usted es la dueña de todo, posee a la familia Valencia. Cuenta con todo mi apoyo, no sé cuánto le sirva, pero estoy para usted”, le dice Nicolás a Betty mientras sostiene los papeles de la empresa.

En YouTube, fans han revivido este capítulo y han llegado a una conclusión: Nicolás es el amigo que todos quisieran tener.

“Todos necesitamos un Nicolás en nuestra vida”. “Me encanta como Nicolás le da un plan de venganza tan bueno y maquiavélico”. “Nicolás más que un amigo un hermano de verdad”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.