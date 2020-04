Batman: Bruce Wayne estará casado y con hijos en la versión de Matt Reeves

Hace poco se reveló que la única condición que había puesto Matt Reeves para dirigir la nueva película de Batman fue que Warner Bros. le otorgara total libertad y control creativo para su desarrollo. En ese sentido, se viene deslizando un rumor que afirma que Bruce Wayne podría tener esposa e hijos.

El primer largometraje verá esta nueva versión del personaje sin ser necesariamente una historia sobre su origen. Además se esperan a muchos de los villanos clásicos para después poder ver a su propia versión del Joker y que este guíe el contexto de la segunda cinta, pero también se habla de una gran historia de amor en la trama.

Según información del portal We Got This Covered, este argumento llevaría a que Batman y Catwoman tengan un romance y así en futuros filmes de esta franquicia ver como Bruce Wayne podría tener esposa e hijos. Un panorama que no es para nada ajeno para los fans de los cómics.

Queda ver si el cineasta adaptará la historia gráfica directamente, pues en esta los planes de boda de Batman y Catwoman se ven frustrados, o quizá será que Matt Reeves creará un nuevo contexto para así diferenciarse completamente de otras adaptaciones que ya han explorado el romance de los dos personajes.

Por el momento solo queda esperar el estreno de la cinta que se estima llegará el próximo 25 de junio de 2021.