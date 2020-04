Will Smith podría interpretar a Ninjak, popular superhéroe de Valiant Cómics

La entrada al mercado del nuevo Universo Cinematográfico de Valient Comics no fue el esperado. La compañía había contratado a Vin Diesel, uno de los mayores referentes del cine de acción en los últimos años, para protagonizar Bloodshot, la primera producción basada en sus historietas.

Sin embargo, la insistencia del productor de la cinta y del mismo Diesel por estrenarla en la pantalla grande a pesar de encontrarse en medio de la crisis sanitaria mundial ocasionada por el COVID-19 hizo que la taquilla se vea drásticamente afectada. Recientemente, el equipo detrás de Bloodshot anunció la disponibilidad de la película vía online, con lo que pudieron recuperar parte de sus ingresos.

Luego de esta primera experiencia negativa, Valiant Comics desea pasar la página lo más pronto posible y ya se encuentra trabajando en sus próximos proyectos. Para esto, la compañía volverá a dirigir la mirada hacia estrellas de cine con amplia trayectoria en Hollywood.

En las anteriores semanas, se reveló que VC estaba detrás de actores de la talla de Tom Hardy o John Cena para integrarlos a su franquicia. Ahora, un nuevo reporte del medio especializado We Got This Covered afirma que Will Smith aparece en la carpeta de posibles nombres que podrían interpretar a uno de los héroes más populares de los cómics: Ninjak.

El actor siempre se ha caracterizado por ser muy selectivo con las producciones que interpreta y el sonado rechazo de volver a formar parte del elenco de la secuela de Escuadrón Suicida no sería el mejor precedente. Sin embargo, las fuentes de WGTC aseguran que la oferta de Valiant Comics podría volver a seducir a Smith para regresar al mundo de los superhéroes interpretando a Ninjak, agente secreto y maestro de las artes marciales.