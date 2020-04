Van Helsing, el archienemigo de Drácula, regresaría al cine. El conocido cazador de monstruos patrocinado por el Vaticano, que fue interpretado por Hugh Jackman, llegaría nuevamente a la pantalla grande con un reboot.

La película original, estrenada en 2004, estaba planeada para ser parte de una trilogía. Sin embargo, la baja taquilla recaudada en todo el mundo descartó los planes para realizar una saga.

Una segunda oportunidad llegó cuando Tom Cruise intentó iniciar una franquicia protagonizada por monstruos clásicos, al ser el héroe de la película ‘La Momia’.

No obstante, esta producción fue un fracaso de crítica y taquilla, eliminando la posibilidad de un nuevo universo cinematográfico.

A pesar del tropiezo, Universal no se rinde y continúa realizando un esfuerzo para reiniciar su franquicia de monstruos una vez más. Después del fracaso que fue Dark Universe y Van Helsing sería la primera película que reiniciaría el proyecto.

Así lo informó la página web We Got This Covered, la cual indica que Van Helsing se encuentra en desarrollo y están en la búsqueda de un actor joven para encabezar el proyecto.

Se cree que Universal está buscando elegir a alguien más joven que Hugh Jackman cuando interpretó el papel. Por tal motivo, están en la búsqueda de un actor que tenga entre 20 y 30 años, dado que el intérprete australiano tenía 35 años cuando Van Helsing llegó a los cines en 2004.