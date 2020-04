Rápidos y Furiosos 9: Gal Gadot sería resucitada por Warner Bros. en la próxima película

La popularidad de Gal Gadot ha empujado a Warner Bros. a querer resucitarla en otra de sus grandes franquicias. A pesar de que se supone que su personaje no sobrevivió a la séptima entrega de Fast & Furious, la novia de Han podría tener su mismo destino y retornar a la saga.

Antes del lanzamiento del tráiler de la próxima entrega de la película, los rumores sobre el regreso de Han ya eran muy fuertes. Todos fuimos testigos de su muerte, pero eso no le importó mucho a los productores que decidieron traerlo de vuelta para la felicidad de sus fanáticos.

A su turno, Han no funciona sin su compañera de aventuras, y en ese sentido, los pedidos del fandom solicitando que reaparezca Gal Gadot parecen haberse escuchado. Como si esto fuera poco, todo indica que su retorno no solo sería para la siguiente entrega, sino también para la versión femenina que está en desarrollo y para una en solitario.

Tal como sucedió con el actor Sung Kang, la reserva sería absoluta y es probable que no sepamos nada de estos movimientos hasta que el próximo adelanto sea revelado. Mientras tanto, la información deslizada por We Got This Covered seguirá siendo un rumor.

Gisele fue el personaje de la ahora popular figura del DCEU e hizo su primera aparición en la saga en el 2009. Ella sirvió como enlace con el villano de la película, Arturo Braga. Y aunque en un principio estaba interesada en Dominic Toretto, en Fast Five fue cuando empezó la relación romántica con Han.