TV en España: programación películas hoy lunes 13 de abril de 2020

¿Qué ver hoy en TV? | En España, la televisión sigue siendo uno de los principales medios de comunicación y entretenimiento. Por ello, durante la cuarentena obligatoria por la propagación del coronavirus, no te pierdes las mejores películas en la programación española.

Los españoles, en la actualidad, cuentan con una gran oferta de canales de TV. Para estar alerta a los buenos contenidos de las casas televisoras nacionales e internacionales revisa el listado que te trae La República.

¿Qué ver hoy en TV durante la madrugada?

00:05 a.m. La 1: Terminator.

01:15 a.m. Trece: Esther y el rey.

01:30 a.m. Antena 3: Notas de amor.

¿Qué ver hoy en TV durante la mañana?

08:25 a.m. Disney Channel: Sofia the First: The Curse of the Princess Ivy.

11:25 a.m. Paramount Network: Cinexpress (piezas).

¿Qué ver hoy en TV durante el mediodía?

12:45 p.m. La 2: Fort Massacre (El fuerte de la matanza).

15:05 p.m. Disney Channel: Los Descendientes 3.

15:05 p.m. Trece: Tarzán y el safari perdido.

¿Qué ver hoy en TV durante la tarde?

16:00 p.m. Antena 3: Una casa en el lago.

16:36 p.m. Paramount Network: Agatha Christie: Poirot. La señora McGinty ha muerto.

17:40 p.m. Antena 3: Un amor de toda la vida.

¿Qué ver hoy en TV durante la noche?

21:53 p.m. Paramount Network: Territorio prohibido.

22:40 p.m. Telecinco: Cincuenta sombras de Grey.

23:51 p.m. Paramount Network: K-19: The Widowmaker.