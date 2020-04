En 1990, Macaulay Culkin alcanzó la fama con el personaje de Kevin McCallister en Mi pobre angelito. Treinta años después se alista un remake que espera contar con la presencia del actor, razón por la que Disney se prepara para desembolsar una gran suma de dinero.

De acuerdo a medios ingleses, todo parece indicar que Culkin ha decidido regresar a las pantallas y aparecer en este nueva entrega de la película, aunque solo será por un breve período.

¿Cuánto pagará Disney por el retorno de Macaulay Culkin?

Según el diario Británico The Sun, Disney quiere que Macaulay Culkin, de 39 años, participe de esta nueva producción mediante un pequeño y corto cameo que le costaría a la compañía de entretenimiento casi 3 millones de dólares.

“No, Solo en casa no está completa sin la estrella del espectáculo, Macaulay. Los jefes de Disney estaban desesperados por conseguirlo y han abierto sus billeteras de una gran manera para hacerlo”, reveló una fuente de The Sun.

Mi pobre angelito será lanzada en Disney Plus

En agosto del 2019, Disney anunció que realizaría una nueva versión de Mi pobre angelito para su servicio streaming Disney+.

Esta será dirigida por Dan Mazer y se centrará en la historia de una pareja en bancarrota, que será interpretada por Rob Delaney y Ellie Kemper.

La figura principal será Archie Yates, la estrella de once años que destacó en Jojo Rabbit. La joven estrella dará vida a un personaje similar al que interpretó Macaulay Culkin en la versión original, donde desafiaba con astucia a un grupo de ladrones que intentaba ingresar a su casa.

Trayectoria de Macaulay Culkin

Culkin protagonizó las dos primeras películas de la franquicia, Mi pobre angelito en 1990, con tan solo nueve años, y Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, en 1992. Gracias a este papel, el joven actor, ganó popularidad.

Luego llegaron otros éxitos como Only the Lonely (1991), My Girl (1991), The Good Son (1993), Cascanueces (1993), Getting Even with Dad (1994), The Pagemaster (1994) y Richie Rich (1994), por estas dos últimas películas el actor cobró ocho millones de dólares, convirtió en el actor infantil de mayor éxito en el planeta.

Pese a su alejamiento de las pantallas a los 14 años, continuó en la palestra de la vida pública debido a sus escándalos personales como su adicción a las drogas, peleas con sus padres, polémicas durante las grabaciones, proceso de divorcio y hasta en el escándalo de pedofilia seguido contra Michael Jackson.

Tras ello, ha aparecido en pequeñas producciones como su reciente película Changeland, aquí conoció a la que hoy es su novia, Brenda Song. Asimismo, ha participado en reportaje fotográfico realizado en febrero para una revista.

Hoy Macaulay Culkin luce con un aspecto renovado y al parecer ha retomado el rumbo que su vida necesitaba.