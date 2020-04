A pesar de que la suspensión de las actividades de Marvel como estudio cinematográfico incluye el retraso de los estrenos de las cintas de la Fase 4 del MCU, una noticia positiva podría llegar para los fanáticos de ‘la casa de las ideas’.

Con más tiempo para poder pulir la preproducción de películas como Spider-Man 3, Doctor Strange in the multiverse of madness o Thor: Love and Thunder, los argumentos de cada una podrían incluir la introducción asolapada de un nuevo grupo de superhéroes.

De acuerdo con un reporte del medio especializado EpicStream, The Defenders podrían verse beneficiados por el retraso de la Fase 4 del MCU y podrían hacer su ingreso al canon oficial tras salir de Netflix.

Se especula que Marvel ya ha adquirido los derechos de los personajes, aunque, de haberlo hecho, no podrán usarlos durante dos años tras su cancelación de la plataforma de streaming. El nuevo calendario de los proyectos de la compañía permitiría que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist puedan ser parte de su constelación de personajes.

Mira aquí el tráiler de The Defenders:

De acuerdo con el medio, es posible que Iron Fist pueda participar en el torneo clandestino de lucha en el que Shang-Chi buscará hacerse con los diez anillos. Además, ha habido rumores de que Matt Murdock podría convertirse en el abogado de Peter Parker y tener una aparición especial en Spider-Man 3. Lo mismo sucede con Jessica Jones, de quien se dice que tendría una papel secundario en la segunda entrega de Capitana Marvel.