La escena post-créditos de Spider-Man: far from home permitió cerrar la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel dando algunas pistas de lo que los fanáticos pueden esperar de la Fase 4.

La cinta estuvo marcada por la aparición de los Skrulls, raza extraterrestre caracterizada por su habilidad de metamorfosis. Al final de la película, se confirma que uno de estos seres había tomado la forma de Nick Fury mientras este se encontraba en el espacio exterior.

Teniendo en cuenta lo meticulosamente cautelosa que es la compañía, la inclusión de estos nuevos elementos significan que tendrán un rol bastante significativo para la siguiente etapa del MCU. Según información del medio especializado We Got This Covered, los seguidores de Marvel podrán hacerse una idea más clara de los Skrulls y sus motivaciones en la próxima película Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Sin embargo, eso no sería todo. Las fuentes de WGTC aseguran que Capitana Marvel, una de los personajes más populares de la franquicia de superhéroes, estaría lista para hacer su aparición en la cinta. El personaje interpretado por Brie Larson tendrá un cameo en el torneo clandestino en el que Shang-Chi participará para hacerse con ‘los diez anillos’.

De acuerdo con el medio, este torneo estará plagado de Skrulls y tendrá a Carol Danvers como una espectadora ocasional. Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos será la única película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel que introducirá a un nuevo héroe, por lo que hacerlo interactuar con uno de los rostros más familiares de la franquicia sería el plan del estudio.