Es difícil imaginar a Dwayne Johnson, también conocido popularmente como la ‘Roca’, perdiendo el estelar de una película repleta de acción. Sin embargo, esto sucedió cuando audicionó para un protagónico frente a Tom Cruise.

Actualmente ningún estudio lo dejaría fuera de un thriller de ese género, pero como el mismo actor lo reveló recientemente en su Instagram, hubo un papel que no pudo obtener. Esto sucedió cuando intentó protagonizar Jack Reacher: Bajo la Mira.

“Hay actores que pueden competir por un papel en particular porque les permite tener un cierto aspecto, color de piel, tamaño, etc. Afortunadamente para mí, no hay muchos tipos que se parezcan a mí. Así que en todos mis roles desde el comienzo de mi carrera, he sido un hijo de pu... afortunado. Fueron creados y diseñados para mí. Excepto Jack Reacher”, comentó el actor para iniciar su narración.

Tal como hoy se conoce, quien lidera la película de acción a la que hace referencia es Tom Cruise. El filme tuvo tan buena aceptación, que el actor incluso regresó para Jack Reacher: Sin Regreso, algo que el intérprete no suele hacer, ya que la única secuela que había realizado hasta ese momento era la de Misión Imposible.

La ‘Roca’ añadió en su historia lo siguiente: “Ahora, esto fue hace diez años, y estaba en un lugar muy diferente, lo reconozco. Tom era la estrella de cine más grande del mundo, y yo no. Recibí la llamada diciendo: ‘Oye, no obtuviste el papel’. Miren, ni siquiera sabía si tenía una oportunidad, pero la gente que me rodeaba en ese momento me hizo pensar que sí (…) Me sentí como ‘¿Por qué no yo?’”.

Finalmente, la exfigura de la WWE agradeció a las personas que lo hicieron sentirse importante, como si el papel estuviera hecho para él. Al final tuvo que enfrentar la decepción de no haber sido elegido para un personaje que deseaba interpretar.