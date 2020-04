Brad Pitt podría interpretar a Boogeyman en próxima cinta de monstruos de Universal

Con el fracaso en la taquilla y ante la crítica que significó la película La momia (2017), pocos creían que la nueva franquicia de monstruos de Universal Studios tendría éxito. No fue hasta este verano que la compañía estrenó la segunda cinta de su Dark Universe, El hombre invisible, que tuvo gran aceptación entre el público.

Sus ingresos se vieron afectados por su fecha de lanzamiento a nivel mundial, ya que coincidió con los inicios del brote de COVID-19. Sin embargo, Universal ya se encuentra trabajando en lo que sería su siguiente proyecto y ya tendría elegido el nombre de su protagonista.

Tras los rumores que acercaban a actores de la talla de Tom Hardy, Benedict Cumberbatch o Ryan Gosling a los servicios del estudio cinematográfico, un nuevo reporte del medio especializado We Got This Covered indica que Universal quiere a Brad Pitt para interpretar a Boogeyman en una próxima producción.

A pesar de que aún no hay confirmación oficial acerca de los detalles de la película que llevará el mismo nombre del monstruo, trascendió que el argumento giraría en torno a una de sus particularidades: el acecho a sus víctimas a través de sus sueños.

De acuerdo con WGTC, si Universal logra convencer a Brad Pitt para unirse al proyecto, significaría que habrá un nombre ‘de peso’ en la dirección, además de un guion competente. Retratar a Boogeyman en la pantalla grande implicará un reto para el equipo creativo de la cinta, ya que tendrá que explotar todo el potencial visual posible para poder continuar con la racha positiva del Dark Universe.