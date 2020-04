Si se trata del mundo cinematográfico de los superhéroes de cómics, una de las películas que más expectativas ha generado en los últimos meses es The Batman. La cinta dirigida por Mat Reeves será la primera de una trilogía que prepara Warner Bros. con Robert Pattinson interpretando al Hombre Murciélago.

Según información del medio especializado We Got This Covered, la compañía hará referencia a las historietas originales de DC estableciendo una relación de pareja entre Batman y Catwoman a lo largo de las tres entregas.

The Batman, la primera película que prepara Reeves, revelerá el vínculo entre ambos, mientras que en las secuelas se casará y tendrán un bebé, de acuerdo con WGTC.

Previamente, el romance entre Bruce Wayne y Catwoman (Zoe Kravitz) ya había sido presentado en la pantalla grande en Batman Returns (1992). Por otro lado, filmes posteriores asociaron al Caballero Oscuro con otras mujeres, como Rachel Drews o Seline Keyle.

Mira aquí el tráiler de Batman Returns:

De representarse a Batman como un padre de familia, la producción de la cinta se estaría inspirando en el arco de cómics Batman & Son de Grant Morrison. En este, Damian Wayne es un joven rebelde cuyo comportamiento entra en conflicto con Bruce.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el equipo detrás de The Batman decida darle a los personajes de Robert Pattinson y Zoe Kravitz una hija, un giro interesante para seguir en las próximas entregas de la nueva saga del Hombre Murciélago.