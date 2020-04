Con familias acatando el estado de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, los servicios de streaming como Netflix, HBO GO y Amazon Prime Video vienen siendo de gran ayuda para pasar este tiempo en familia.

Sabiendo esto, HBO anunció que dará acceso gratis a varias de sus series durante todo el mes de abril. Si bien no será para todos sus títulos, sí se podrá ver sus éxitos de temporada.

¿Cómo acceder a gratis a series de HBO GO?

Poder acceder al contenido es sencillo, solo se deberá ingresar a la plataforma de streaming HBO GO, su sitio web hbolatam.com o el servicio On Demand de los operadores por cable.

Por el momento, la programación está compuesta por los primeros capítulos de cinco series exclusivas. Entre ellos tenemos a: Avenue 5, Euphoria, His dark materials, The outsider y Watchmen.

También se podrá ver la primera temporada de la serie original de HBO Latin America, Prófugos. Se informó ademas que gradualmente se sumarán los éxitos Sex and the city y The Sopranos.

¿De qué trata The Sopranos?

La serie nos narra la vida de Tony Soprano, un jefe de la mafia de Nueva Jersey, que busca tratamiento para lidiar con sus problemas familiares y profesionales. EL reparto está compuesto por Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Vincent Pastore y Tony Sirico.