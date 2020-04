Guardianes de la galaxia 3: actor de Yondu desea volver al MCU [VIDEO]

El universo cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose y creando nuevas historias para los personajes favoritos de sus seguidores. Una de las más esperadas se trata del último capítulo de los Guardianes de la galaxia, el equipo más querido de los fans después de los Vengadores.

La segunda entrega estuvo enfocada en la importancia de la familia, por lo que estuvo cargada de momentos muy emotivos. Sin embargo, nadie esperaba que Yondu sacrificara su vida para salvar la de su hijo, Peter Quill.

En cuanto a un posible retorno en Guardianes de la galaxia 3, el actor que da vida al querido personaje, Michael Rooker, ha dejado en claro que desea respetar la muerte del pirata espacial.

“Jugaría otro rol, no me importaría, pero ¿por qué querría interpretar a Yondu? Tuvo una maravillosa despedida, la más asombrosa que desearías en la historia cinematográfica de Marvel", explicó en el podcast Inside of You with Michael Rosenbaum.

Asimismo, se mostró en contra de que varios personajes regresen a la vida por conveniencia del guion, puesto que arruinan el momento y la relevancia del evento.

“El momento en que tomé la cabeza de Chris Pratt y su rostro en mis manos, durante Guardianes de la Galaxia 2, fue un momento hermoso”, agregó el actor calificándolo como una de las escenas más memorables de su carrera.

¿Quién es Yondu Udonta?

El personaje fue un Centauriano, exlíder de una facción exiliada de Devastadores y figura paterna de Peter Quill, a quien crió de niño tras separarlo de su familia en la Tierra.