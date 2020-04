Tom Hardy podría interpretar a popular superhéroe de una nueva franquicia

Tom Hardy podría llegar a las salas de cine con un nuevo proyecto. Tras convertirse en la estrella de la renovada saga Mad Max y estar a punto de estrenar una nueva cinta de Venom, el actor podría cruzar la vereda y firmar contrato con una de las franquicias cinematográficas más prometedoras del momento: Valiant Comics.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Tom Hardy está en la órbita de la empresa para convertirse en uno de los superhéroes más populares de su línea de historietas.

A través de un informe, las fuentes de WGTC revelaron que el actor estaría siendo seguido por VC para dar vida a Timewalker. La incierta situación en la que se encuentra Bloodshot, última producción de la compañía, tras ser estrenada días antes de que estallara la crisis sanitaria a nivel mundial debido al coronavirus, haría que los futuros proyectos se vean retrasados. Por este motivo, una película sobre Timewalker tardaría poco más de dos años en ser llevada a la pantalla grande.

Como su nombre lo indica, el personaje de los cómics tiene el poder de viajar en el tiempo, pero si bien tiene la habilidad para elegir a qué época de la historia dirigirse, no puede controlar en qué espacio geográfico terminará. Este poder lo alejó de su natal Egipto y su mujer, por lo que se encuentra en la constante búsqueda de su propio “arco del tiempo”.