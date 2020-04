Quiere ser un antagonista de Marvel. El ex campeón de la WWE CM Punk ya está dentro del mundo de la actuación, al igual que sus compañeros de lucha libre John Cena y Dave Bautista.

Punk hizo su debut como actor principal en la película de terror Girl on the third floor a finales de 2019 y tiene previsto protagonizar el próximo remake de la película de 1977 David Cronenberg Rabid.

Pero dado que es un conocido lector de los cómics, el luchador tiene como meta involucrarse en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), interpretando a uno de los villanos más conocidos de Spider-Man.

Esto se supo durante una entrevista en una convención de lucha libre en Estados Unidos, en donde se le preguntó al ex campeón mundial de la WWE sobre qué personaje de cómic le encantaría interpretar y la respuesta asombró a más de un asistente.

“Soy un pensador bastante pragmático, así que trato de pensar en lo que sería genial y pensé que ser como una versión 2019 de Kraven en una película de Spider-Man sería algo fantástico. Podría ser como un tipo extraño o miliciano con equipo táctico”, expresó Punk.

También confesó que otro de los papeles con los que le gustaría trabajar es el de Casey Jones, aliado de las Tortugas Ninjas: "Casey Jones encaja bastante bien, pero creo que esos son grandes personajes. Creo que sería divertido hacerlo”, finalizó el luchador.

Es en ese momento que un periodista aprovechó la oportunidad para proponer la idea que Punk interpretara a Moon Knight, porque Marvel anunció en la pasada exposición D23 que el personaje obtendrá su propia serie en el servicio de transmisión de Disney+.

“Me encantaría ser Marc Spector”, dijo Punk. “Obviamente hay muchos personajes en el Universo Marvel, así que no soy codicioso solo por estar allí. Quiero hacer algo que sea divertido y tenga sentido”.