Taika Waititi se ha convertido en uno de los artistas del momento. Luego de su triunfo en los Oscar al ganar el premio a ‘Mejor guion adaptado’ por Jojo Rabbit, el cineasta ya se prepara para volverse a poner al servicio de Marvel y retomar la producción de Thor: Love and Thunder.

En una reciente transmisión en vivo, el actor y director contestó algunas de las inquietudes de los fanáticos de ‘La casa de las ideas’ acerca de lo que sucederá en la cuarta salida en solitario del Dios del Trueno. Una de ellas se centró en la posibilidad de que Loki regrese al MCU tras los eventos de la Saga del Infinito y, a pesar de que Waititi fue muy escueto en su respuesta, dejó entrever la posibilidades de que el antihéroe efectivamente aparezca en su próxima película.

Primero, el artista mencionó que “no podía decir" nada al respecto, pero luego ofreció una explicación un tanto críptica. “Si hubiera querido matar a Loki por alguna razón, lo preguntaría y Marvel podría haberme dicho que lo necesitaban para Infinity War. Así es como generalmente me entero de las cosas que están por venir", expresó.

Mira aquí el tráiler de Thor: Ragnarok:

El ‘Dios del engaño’ fue asesinado por Thanos en Infinity War; sin embargo, Avengers: Endgame demostró que hay una versión alternativa del hermano de Thor en alguna parte del universo. Es esta la que protagonizará Loki, la próxima producción de Disney Plus a estrenarse el próximo año, por lo que si Waititi confirmara su presencia en Thor: Love and Thunder (2022), arruinaría la sorpresa de saber si llega a sobrevivir o no a la serie.