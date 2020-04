Marvel: Stan Lee y el último cómic que escribió para la editorial [FOTOS]

Millones de fanáticos de Marvel Comics aún lamentan la muerte del cocreador de la ‘Casa de las ideas’, Stan Lee, ocurrida el 12 de noviembre de 2018.

Lee fue el escritor de las historias más famosas de Marvel, y el creador de los personajes más emblemáticos de la compañía, como Spider-Man, los X-Men y los 4 Fantásticos.

Además, los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) recuerdan sus cameos en cada una de las películas realizadas por Marvel Studios.

El último de estos pudo verse en Avengers: Endgame, de 2019, donde conducía un auto junto a una chica frente a la base militar en donde se infiltraron el Capitán América y Tony Stark, mientras exclamaba: “Haz el amor y no la guerra”.

Sin embargo, pocos lectores y fanáticos de Lee conocen el último cómic que escribió para Marvel, la cual se publicó el 29 de diciembre de 2010.

La historia es protagonizada por los personajes que lo llevaron a la cima: Los 4 Fantásticos. El cómic en cuestión se titula “What If I, The Watcher, killed Glactus?” (Y si yo, el Vigilante ¿matara a Galactus?).

La historia se basa en la primera llegada de Galactus a la Tierra y cómo Los 4 Fantásticos lo desafían para salvar el planeta.

No obstante, en vez que Uatu, el vigilante, los guiara hacia la ubicación de nulificador supremo (arma que sirve para matar a Galactus), es él quien rompe las reglas y asesina al Devorador de Mundos.

Esta acción trae una gran consecuencia, ya que Uatu es llevado a juicio por sus superiores y condenado a ser el nuevo Devorador de Mundos, algo que necesita el universo para guardar el equilibrio.