La casa de papel 4: Berlín reveló el secreto detrás de su interpretación de “Ti amo”

Tras una larga espera, el pasado viernes 3 de abril se dio a conocer la temporada 4 de La casa de papel, serie española de Netflix que ha logrado posicionarse como una de las más populares.

Con los episodios ya estrenados, uno de los momentos que más ha gustado entre los fans es el de Berlín, personaje de Pedro Alonso, cantando una canción para Tatiana, su esposa, en medio de su boda.

Aprovechando el éxito de la escena, el intérprete habló sobre la grabación y cómo logró cantar una de las canciones más populares de Italia, “Ti amo” de Umberto Tozi.

“Más que una secuencia, es un videoclip”, explicó el actor en un especial presentado por La casa de papel en YouTube. “Se le ve tan enamorado que no parecería que se ha casado cuatro veces”, agregó.

Pero Alonso habló también sobre una particularidad detrás de la secuencia. Pese a que los fans comentan que puede fácilmente pasar como un cantante, la verdad es que el actor nunca había cantando, ni mucho menos tiene experiencia en esta actividad.

“Yo nunca he cantando en mi vida. Algunas personas creen que estoy mintiendo. Cuando lo intentaba en mi casa me decían: ‘Pedro no cantes’. Incluso mi hija me decía: ‘papá no cantes’", recuerda.

¿Cómo fue la boda entre Berlín y Tatiana en La casa de papel?

En La casa de Papel 4 vemos una escena en retrospectiva del casamiento de Berlín y Tatiana, el cual se celebró en el monasterio que habían alquilado para planear el robo a la Fábrica nacional de moneda y timbre.

El momento también nos muestra a los invitados de la unión, Palermo, Bogotá y Marsella, personajes que serían parte del reparto desde la temporada 3 de la serie. Es en esta secuencia que vemos a Berlín cantar “Ti Amo” para su pareja.