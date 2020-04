Una de las películas más esperadas de DC Comics se trata de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson. Desde que la elección del actor fue anunciada, muchos fans dudan de un buen resultado y del enfoque que dará el director, Matt Reeves.

Al respecto, el cineasta aclaró que su versión del superhéroe es mucho más humanista a las anteriores, puesto que enfocará en sus emociones.

“Hay algo allí que se siente muy psicológico, muy emocional, y parecía que había una forma de explorar eso junto con la corrupción en este lugar, Gotham. Eso se siente muy actual”, declaró para Nerdist.

En cuanto a las anteriores adaptaciones de Batman, comentó que si bien hubo acercamientos fantásticos, no quiere ser parte de una larga lista de películas del personaje. “Siento que han sido realmente distintivos”, agregó antes de profundizar en estos.

“Lo que hizo Tim Burton fue realmente singular. Me encanta Batman Returns. Michelle Pfeiffer fue increíble. Esto es lo mejor del director en su mejor forma, porque tiene esa conexión con lo fantástico que se siente muy personal”, reflexionó.

Sobre The Dark Knight de Christopher Nolan, no tuvo reparos en decir que es una cinta increíble así como la actuación de Heath Ledger y su concepción del Joker. “Esa cinta trata tanto de cómo es horrible observar el abismo, esa idea de ese nivel de nihilismo”, adicionó.

Los Hombre Murciélago más importantes

Si bien ya se sabía que The Batman no sería una historia de origen, Matt Reeves explicó que en realidad quería realizar una en la que el héroe aún reconociera sus orígenes, en el sentido de que se sepa por qué tiene una personalidad particular.

“Una versión de este personaje donde aún no esté completamente formado. Donde haya algo que hacer en este contexto”, finalizó.