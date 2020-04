Si bien Star Wars: el ascenso de Skywalker no llegó a ser el desastre que auguraba la crítica, Lucasfilm ya tiene planes para evitar que se repita un escenario donde los fanáticos crean que las nuevas películas no les hacen honor a sus predecesoras.

Para esto, la compañía se encuentra planeando un giro drástico para sus próximos proyectos donde incluirán la muerte de dos de los protagonistas de la Tercera Trilogía de la Guerra de las Galaxias.

El Episodio IX de Star Wars jugó con la expectativa de sus seguidores. La cinta presentó lo que podría haber significado el adiós definitivo a personajes como Chewbacca o Kylo Ren, pero finalmente se revela que sus presencias estarían aseguradas en siguientes entregas.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Lucasfilm no quiere volver a realizar una película sin consecuencias reales para la saga, por lo que ya prepara la muerte de Rey y Finn, dos de los personajes más queridos por los fanáticos.

Mira aquí el tráiler de Star Wars IX: el ascenso de Skywalker:

De acuerdo con las fuentes de WGTC, los arcos de cada protagonista terminarán con ellos muriendo, tal como sucede con sus mentores en la Tercera Trilogía. Aunque los detalles de cómo sucederán no han sido revelados, el medio asegura que tanto Daisy Ridley como John Boyega aún tienen pendientes otras cuantas apariciones en la saga de Star Wars antes de que la muerte los alcance.