Ludivine Sagnier: los secretos de interpretar a una mártir católica sin creer en Dios

Por: Nicolás Altamirano

La segunda parte de la historia del Papa Pío XIII (Jude Law) está cada vez más cerca de llegar a la televisión. La ficción dirigida por Paolo Sorrentino introducirá al actor John Malkovich para asumir un papado en suspenso en la serie The new pope.

La secuela mostrará también lo que sucedió con los personajes que aparecieron en The young pope. Una de ellas será Ester Aubry, mujer extremadamente devota interpretada por Ludivine Sagnier.

La República entrevistó a la actriz francesa, quien reveló cómo es el proceso de dar vida a una persona con una fe inquebrantable, a pesar de que ella misma no se considera como tal en la realidad.

-Tu papel en ambas temporadas es el de una mujer católica muy devota. ¿Es lo mismo en tu vida diaria?

Yo solía ser católica. Cuando tenía quince, mi fe era sorprendente: asistía a reuniones de jóvenes cristianos e iba a misa todos los domingos. La primera vez que vi al Papa fue cuando Juan Pablo II visitó París. Apenas lo vi, de pronto dejé de creer en Dios porque lo veía de forma más concreta y menos espiritual de lo que esperaba.

-¿La fe de un actor o, en tu caso, una actriz, afecta su performance? Si aún siguieses siendo católica, ¿hubieses aceptado el papel?

Sí. Ser un actor es ser creyente. Nosotros tenemos que creer en algo superior para que las personas puedan creer en lo que interpretamos. No considero que la religión sea un obstáculo para ser un actor, pero es cierto que el momento en el que dejé de creer en el catolicismo coincide con la etapa de mi vida en la que decidí ser actriz.

-¿Qué piensas de las personas como Ester, que aún tienen una fe ciega en la Iglesia?

La ignorancia nunca lleva a buenas decisiones. Ester está asociada a la parte más dogmática de la religión, la parte más extrema. Y yo siento un poco de lástima por las personas que van hacia los extremos porque la felicidad está en el justo medio, no en los extremos, pero es mi punto de vista personal.

-¿Qué representa tu personaje para un público católico, específicamente para las mujeres católicas?

Representa la manera más antigua de ser católica, una idea de mujer con la que tenemos que acabar. Es la mujer que no queremos ser, no es un ejemplo para nada. Supuestamente es la idea de mártir, pero de mártir nada. Creo es la prueba de que el sacrificio no es siempre algo bueno y de que las mujeres católicas deberían creer más en ellas que en los hombres.

Mira aquí el tráiler de The new Pope:

The new pope es la nueva serie de Fox Premium que llegará a Latinoamérica este 10 de abril y estrenará un nuevo capítulo cada viernes a las 9 p. m.