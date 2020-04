The Good Doctor: Carly Lever se despide de la serie y no regresa la próxima temporada

La tercera temporada de The Good Doctor nos dejó muchos pendientes que no avizoramos por la pena de ver a Shaun Murphy y su novia separarse. Pero si hay algo que no esperábamos que suceda, es que Carly Lever no regresara en la próxima entrega. De hecho se especulaba mucho en torno a una posible reconciliación de la querida pareja, pero esto no podrá ser.

De acuerdo a TVLine este personaje no volverá al drama médico de ABC. Cierto es que no se ha visto a la patóloga en pantalla desde hace algunas semanas, pero se asociaba a que ella y el doctor del personaje de Freddie Highmore habían roto.

Habíamos visto como evolucionó la interpretación de Jassica Nicole, había pasado de ser un personaje recurrente a uno regular en la última temporada. Lamentablemente su salida ya ha sido confirmada por el propio productor de la serie, David Shore. “Me encantaría traerla de vuelta. Me encanta ella y me encantaría verla en el programa, pero no será en la misma capacidad”, mencionó el ejecutivo.

Por otro lado, la gran pérdida que sí nos mostró la serie en este último episodio ha sido la del doctor Neil Melendez, que se despedía de la audiencia falleciendo de un shock séptico tras las lesiones sufridas en la cervecería que se derrumbó fruto del terremoto del anterior episodio. No sabemos que vaya a pasar, pero queda claro que el St. Bonaventure no volverá a ser el mismo en la próxima temporada.