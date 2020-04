Las adaptaciones de los videojuegos cada vez son más frecuentes en la industria del cine. Hace unos meses, el estreno de Sonic: the Hedgehog superó largamente a Detective Pikachu y se convirtió en la película basada en un juego de video más taquillera de la historia, marcando un antes y un después para los fanáticos del séptimo arte.

Por eso, en medio de esta tendencia, era cuestión de tiempo para que comenzara a hablarse de una nueva adaptación de Super Mario Bros para la pantalla grande.

Nintendo celebrará este año el aniversario 35 del juego original y apunta a festejarlo por todo lo alto. Si bien corrieron rumores de que la compañía se encuentra preparando remakes de clásicas entregas como Super Mario 64 y Super Mario Galaxy, un informe detallado del medio We Got This Covered indicó que Nintendo cerrará un acuerdo con Universal que incluirá la producción de una nueva cinta de Super Mario Bros.

Las fuentes de WGTC también afirmaron que el estudio cinematográfico ya tendría en la mira a su primer jale para la película, y sería nada menos que Brie Larson. La estrella de Marvel es seguida por Universal para interpretar a la Princesa Peach, protagonista de todas las aventuras de Mario.

Ahora, un usuario de Twitter ha imaginado cómo sería el desarrollo de este personaje en la piel de Brie Larson. La ganadora del Oscar a ‘Mejor actriz’ fue dibujada en un fanart con el atuendo característico de Peach por la cuenta @ Apexform1.

Brie Larson como Peach. Créditos: @Apexform1

A pesar de que no ha habido hasta el momento alguna comunicación de las compañías que confirmen el proyecto, los fanáticos de una de las franquicias de videojuegos más populares de la historia ya han comenzado a darle el visto bueno a la participación de Larson como miembro del elenco.