El universo cinematográfico de Marvel es una de las franquicias más aclamadas por la variedad de personajes que posee, pero solo los Guardianes de la galaxia logró conquistar el corazón del público pese a no ser tan conocidos fuera del mundo de los cómics.

El equipo de héroes se caracteriza por la extravagancia de sus integrantes, como Rocket Raccoon, interpretado por Bradley Cooper desde la primera entrega de la saga. Ahora, los fans esperan impacientemente la tercera parte para conocer el destino de sus personajes favoritos.

Por el momento, no se conoce mucho sobre la trama, pero el director James Gunn adelantó que se dará a conocer más sobre el origen de Rocket y la importancia del mismo para todo el equipo.

“Sólo diré que es una parte importante de lo que sucederá en el futuro, y mucho de ello (como las cicatrices que vemos en su espalda) plantean lo que he planeado para él todo este tiempo. Parte de los cibernéticos que parecen haber sido dolorosamente implantados en su cuerpo”, declaró en Twitter.

Asimismo, el cineasta resaltó que el personaje y sus escenas constituyen sus partes favoritas de la película. “La soledad de Rocket y su falta de apego está al centro de la franquicia para mí”, finalizó.

¿Quién es Rocket Racoon?

Se trata de un individuo genéticamente modificado parecido a un mapache que se convirtió en un criminal al igual que su amigo Groot. Juntos, viajaron ganando recompensas hasta que conocieron a los Guardianes de la Galaxia, con quienes se aliaron para detener a Ronan de destruir Xandar.

Sobre su misterioso pasado, los espectadores solo conocemos que fue víctima de experimentos radicales en contra de su voluntad. “¡Yo no les dije que me crearan! ¡Yo no pedí que me hicieran pedazos y me unieran una y otra vez hasta convertirme en un pequeño monstruo!”, lamentó en Guardianes de la galaxia 1.