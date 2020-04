Wanda Vision ya tendría fecha de estreno y su protagonista no puede ocultarlo más

El lanzamiento de Disney Plus, la nueva plataforma de streaming de la compañía, trae consigo nuevos títulos que ya acaparan las expectativas de los fans. Ese es el caso de Wanda Vision, producción que ya empieza a darnos pistas de su llegada a través de su protagonista, Elizabeth Olsen.

Otra de las encargadas de inaugurar las series del MCU en el nuevo formato de la franquicia es The Falcon and the Winter Soldier, pero debido a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo, el cronograma de estrenos que se tenía previsto tuvo que ser descartado.

Lo que nadie se esperaba era que la actriz utilizara sus redes sociales para deslizar las nuevas fechas de lanzamiento. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Olsen invitó a sus fans a un recorrido por el huerto de su casa, no sin antes mencionar que este iba dirigido especialmente a los fans de Avengers. En ese punto, las sospechas se dispararon y no era para menos.

Al caminar por el lugar, empezó a señalar varias verduras de color verde, las cuales la estrella indicó que fueron plantadas a finales de febrero. Luego dijo que los tomates de color rojo fueron plantados en la primera semana de marzo. ¿Son acaso señales? Pues todo indica que sí.

Según el análisis de GeekFeed sobre los comentarios de la figura de Marvel, todo se trataría de un adelanto de su estrategia de marketing. “Todos se preguntan qué quiso decir Olsen con su post, pero mi análisis es que esta es la primera parte de un mensaje completo. Todas las verduras que ella dijo que fueron plantadas a finales de febrero (col rizada, brócoli baby, ajo, etc.) eran verdes, lo que significa que ella podría estar hablando de la serie Loki, comenzando su producción; por otra parte, los tomates que se plantan en la primera semana de marzo podrían estar aludiendo a la fecha de inicio de Wandavision”, explicó.