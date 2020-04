La quinta temporada de Better call Saul se encuentra disponible en Netflix y estrena sus episodios de manera semanal. La serie se ha mantenido durante varios años como una de las favoritas de la plataforma; sin embargo, ayer parece haber superado todas las expectativas de sus fanáticos.

Por todos es sabido que la precuela de Breaking Bad define el destino de Saul Goodman antes de ingresar a la historia de Walter White. En general, los comentarios son excepcionales y alaban el espléndido trabajo realizado por la producción, pero después de la última entrega, las redes sociales han explotado catalogándola como la mejor de toda la ficción estadounidense.

Hablamos de Bagman, una joya de menos de una hora dirigida por Vince Gilligan. Un buen guión, una gran cinematografía y excelentes actuaciones que no otorgan la mínima posibilidad de crítica negativa. En este capítulo, Jimmy acuerda un encargo especial, pero las cosas no salen como esperaba y termina internado en el desierto con algunas desventajas importantes.

Reacciones de las redes sociales:

Leo Isaac: “Bien hecho Better Call Saul por continuar siendo el mejor programa de televisión, semana tras semana, temporada tras temporada”.

Justin Caunan: “Finalmente me puse al día con Better Call Saul y el episodio de esta semana es excelente. ‘Bagman’ lanza vibraciones serias de BREAKING BAD, desde la tensión de alto calibre, hasta los momentos de personajes tranquilos y reflexivos. Me tomaron de principio a fin. La historia es la versión del siguiente nivel de 4 Days Out”.

Luis Galés: “Empiezo el capítulo de #BetterCallSaul y la primera imagen que veo es esta... ¡Qué manera de hacer fotografía en esta serie!”.