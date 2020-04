La disputa entre Johnny Depp y Amber Heard no tiene cuando acabar. Esta historia inició cuando el actor fue acusado de violencia doméstica por su esposa, desatando un gigantesco escándalo. Todo el tiempo se le creyó a la actriz, hasta que su expareja contraatacó con una demanda por 50 millones de dólares por difamación, ya que él aseguraba que ella era la violenta de la relación.

En un principio la contrademanda fue recibida con escepticismo, pero esta situación dio un giro inesperado cuando a principios de año se revelaron audios donde Heard admitía haber golpeado a su entonces esposo, e incluso se le podía escuchar burlarse del llanto de su compañero.

Pues bien, el panorama se complica por el hecho de que la protagonista de Aquaman falsificó evidencia para inculpar a su presunto agresor. Las principales pistas que señalan su culpabilidad son unos moretones que se habría pintado para hacer creer a la corte que Depp la había golpeado en la cara. Según su propia estilista, Samantha McMillen, ella no tenía los moretones que supuestamente le habría hecho el interprete de El joven manos de tijera una noche antes de su aparición en The Late Late Show with James Corden, el 16 de diciembre de 2015.

De acuerdo con la firma estadounidense de abogados Wallin & Klarich, de ser declarada culpable de haberse pintado los moretones, podría enfrentar hasta tres años en prisión, pues el Código Penal de California establece que es ilegal alterar, modificar, plantar, colocar, ocultar, fabricar o mover cualquier materia física con la intención de inculpar a alguien en un crimen. Otros cargos relacionados también incluyen ofrecer y preparar evidencia falsa, considerados delitos federales en ese estado.