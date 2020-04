Días atrás, las redes fueron sacudidas por un video en el que una mujer era asfixiada en la vía pública por una de las estrellas de cine más populares entre los seguidores de los superhéroes. La agresión sufrida por una fanática que se acercó a Ezra Miller, simulando una pelea, indignó a Internet y muchas personas exigieron su despido como The Flash.

Según información del medio especializado We Got This Covered, esto estaría a punto de suceder, dado que Warner Bros. ya había estado meditando la salida del actor del DCEU. Sin embargo, el lamentable metraje aceleraría su destitución en el papel.

Las imágenes del video muestran a Miller siendo abordado por una fan, quien le muestra los puños simulando una pelea. Lo que evidentemente se trataba de una broma, no fue tomada de la mejor manera por el artista, quien se acercó a la joven, intentó estrangularla y la arrojó al suelo.

La cinta original fue compartida por el usuario Kyle Lampe junto al siguiente mensaje: “Estoy exponiendo a Ezra Miller porque acaba de atacar a mi amiga en el bar después de que ella lo desafiara a una pelea en broma... se lo tomó muy en serio y la ahorcó hasta dejarla en el suelo. No está bien.”

Así, tal como otros medios habían sugerido anteriormente, Warner Brothers se estaría alistando para presentar a Wally West (Kid Flash en los cómics) como el nuevo The Flash de la franquicia. Por otro lado, WGTC afirma que el estudio podría simplemente reemplazar al actor para la próxima película en solitario del héroe.

Si bien la compañía ya tenía pensado reemplazarlo como The Flash para reimaginar por completo el Universo Extendido de DC, la agresión de Miller hacia una fanática solo haría que su salida se dé más temprano.