Cada vez falta menos para el estreno de la segunda temporada de The Boys, a través de Amazon Prime. El mundo distópico de superhéroes está basado en la obra de Garth Ennis y Darick Robertson, cuya esencia ha sido reflejada en cada capítulo con total fidelidad.

En comparación con otras producciones como las de Marvel, la serie se ha diferenciado por no tener una fórmula family friendly y mostrar violencia explícita cuando la historia lo ameritaba.

Sobre los personajes, “su forma de ser se ubica entre Donald Trump y una Kardashian, pero con superpoderes. Estamos retirando el telón de los mismos, por lo que queremos mostrar un aspecto de gran presupuesto, pero también un detrás de escenas”, declaró el encargado del diseño de producción, David Blass, en una entrevista para Golden Derby.

“Es un acto de equilibrio. Estas personas tienen los egos grandes y los cheques de pago más grandes y todo lo más grande, y están rodeados de personas que los adoran. Quieren lo que quieren y obtienen lo que quieren”, agregó.

Un mundo lleno de grises

En cuanto a la construcción del mundo, Blass señaló que iban a crear un mundo como Marvel o DC, pero no podían ser lo mismo porque no es lo que el público espera ver en The Boys.

Cabe resaltar que la serie se encontraba en grabaciones desde octubre del año pasado, por lo que su producción no fue suspendida como muchas otras a causa de la pandemia del coronavirus.