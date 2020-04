Muchas veces existen producciones exitosas que se vuelven tan importantes que es imposible que no surjan copias o versiones propias adaptadas a diferentes contextos. Usualmente estas propuestas no logran mayor trascendencia, en el caso de The Big Bang Theory esto sucedió en una región muy lejana del viejo continente.

La comedia estadounidense comenzó a transmitirse en 2007 y a lo largo de doce temporadas se convirtió en una de las favoritas de la audiencia. Mostraba a un grupo de geeks y científicos que tienen problemas con socializar y generan una extraña comunidad con una vecina de su edificio, cuya mayor aspiración estaba en poder convertirse en actriz.

La historia llamó tanto la atención en Bielorrusia que decidió realizar su propia versión a la cual llamó The Theorist. Fue considerada abiertamente un plagio, ya que se elaboró sin ninguna autorización y cambiando a penas algunos detalles como el nombre de Penny por Natasha, pero en general era la misma temática.

La serie estuvo a cargo de una productora local y fue transmitida por la cadena CTB. Tuvo muy malas actuaciones y el poco presupuesto la hizo bastante arcaica; posteriormente, los actores afirmaron que no sabían que se basaba en una serie norteamericana.

The Theorist duró muy poco tiempo al aire, pero en algún momento se llegó a pensar que esta era más antigua y que The Big Bang Theory se basó en este intento fallido, pero finalmente se supo que fue todo lo contrario, siendo ellos las verdaderas víctimas de un descarado plagio.