En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, se estrenó la cuarta temporada de la exitosa serie española La casa de papel, en la que Tokio, Lisboa, Rio, Denver, Nairobi, Palermo, Estocolmo y la inspectora Murillo continúan siendo protagonistas.

Uno de los aspectos más llamativos de la serie de Netflix, desde su primera entrega, fue la música que acompañaba algunas de las escenas claves, que hoy en día se han convertido en himnos, como es el caso de Bella Ciao.

“Ti Amo” de Berlín

En La casa de papel 4, la primera canción que marca el inicio de esta temporada es “Ti Amo” de Umberto Tozzi, el cual es acompañado con un coro gregoriano. Esta escena es protagonizada por Berlín, interpretado por el actor Pedro Alonso, el cual durante su boda con Tatiana, le dedica este tema en italiano.

“Maskenfreiheit” de Belako

Es una canción bastante movida que va al ritmo de Marsella cuando este se pone un casco para estrellar el auto que conduce y hacer que parezca que El Profesor iba dentro de él.

“Te estoy amando locamente”

Un temazo que Marsella le hace escuchar al Profesor en el coche, después de rescatarlo de un toro. “Música levanta el ánimo”, le dice el actor croata Luka Peros.

“Days Like This”

“Days Like This” de Van Morrison acompaña los recuerdos felices de Tokio sobre el día en que la banda jugó fútbol en el monasterio.

“Amado Mio”

El episodio 4 de La casa de papel 4 arranca con esta canción mientras se va llevando a cabo la planificación del golpe, en el que Palermo le explica al Profesor que Berlín fingirá ser un experto mundial en economía para visitar el Banco de España.

“Fuego” de Bomba Estéreo

Nairobi, la querida personaje de La casa de papel, protagoniza este sencillo mientras pone a trabajar a su equipo, fundiendo oro, después de recuperarse lo suficiente de las heridas de bala.

“Wake Up” de Arcade Fire

“Wake Up” se escucha exactamente cuando la Policía llega con una orden de detención para llevarse a Lisboa; sin embargo, no le preocupa porque esto era parte del plan París.

Soundtrack completo de La casa de papel 4

Centro di gravità permanente de Franco Battiato

Libre de Niño Bravo

All You Need To Know de Howe Gelbs

La Bamba

Suspiros de España

Pescador de hombres

Delicate de Damien Rice

Cuando sube la marea de Amaral

Ni sueño ni amor sin ti de SaraoMusic

Stoned Soul de Janice Dempsey y Steve Sechi

Bella Ciao interpretado por la inspectora Alicia Sierra