Son muchas las producciones que se han visto afectadas debido a la propagación del coronavirus; títulos como Black Widow, Mulan y The Batman retrasarían sus estrenos para seguir las condiciones de salubridad requeridos ante los últimos acontecimientos.

Las series no serían la excepción. Según un comunicado de MCU Cosmic, Disney Plus en Francia habría confirmado las nuevas fechas de lanzamiento de los programas de Marvel, considerando que algunas llegarían antes de lo esperado.

El informe indicó que The Falcon and the Winter Soldier y Wandavision saldrán a la luz en 2020. Tomando en cuenta que el rodaje de ambos estaban más avanzados a comparación de los demás, se tendrían que esperar menos tiempo para verlos en acción.

En cuanto a Loki y What if…? llegarán en 2021 La primera explicará acerca del pasado del villano del UCM, mientras que la segunda revelará a una misteriosa mujer que ofrece una exclusiva propuesta a una pareja de recién casados.

Aunque muchas series se estrenarán pronto, Hawkeye, Ms. Marvel, She-Hulk y Moon Knight se estrenarán para el 2022, debido a que los rodajes no pudieron ser concretados por la expansión del COVID-19.

Por otro lado, la empresa expuso en su cuenta oficial de Twitter, la nueva programación de sus películas como Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the legende of the ten rings, Doctor Strange in the multiverse of madness y Thor: love and thunder.