La casa de papel, catalogada como una de las series más populares de Netflix, sorprendió a todos los fans con su temporada 4.

Con más preguntas que respuestas tras ver los nuevos episodios, los fans están ansiosos por saber cuál será la fecha de estreno de la temporada 5, qué personajes regresarán y cuál será el destino de varios de sus actores favoritos.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de La casa de papel?

El portal Bluper de El español, reveló que La casa de papel no solo tendrá una quinta entrega, sino también una sexta. Recordemos que en agosto de 2019, Itziar Ituño (Raquel Murillo) sugirió en una entrevista con el diario El País de España la llegada de nuevos episodios. “Estamos rodando la temporada 4 y me da en la nariz que no se acaba ahí”, mencionó.

Por otro lado, quien también habló sobre una posible continuación de la historia fue Álvaro Morte, actor que da vida a El profesor. “Yo creo que mientras siga gustando a los fans, la historia dará para más. La casa de papel, más allá de un atraco, pone sobre la mesa otros temas sobre cuestiones que no funcionan tan bien como debieran”, mencionó.

Por el momento Netflix no ha confirmado esta información, pero fans ya anticipan la llegada de una nueva entrega, sobre todo por el final de la temporada 4 de La casa de papel.

¿Qué pasará en la temporada 5 de La casa de papel?

Si bien no hay detalles de los nuevos episodios, el impactante final de la cuarta temporada de La casa de papel nos ha dejado pistas de lo que podemos esperar.

Con una Lisboa libre y dentro del Banco de España, más de uno espera que ella sea la encargada de dar libertad al grupo de atracadores. Además, fans esperan saber cómo el Profesor se escapará de la inspectora Sierra que lo ha encontrado en su guarida y planea arrestarlo.

¿Qué personajes veremos en la temporada 5 de La casa de papel?

Estos son los actores y personajes que regresan a los nuevos capítulos: Álvaro Morte (El Profesor), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlín), Itziar Ituño (Lisboa), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsella), Hovic Keuchkerian (Bogotá), Rodrigo de la Serna (Palermo) y Najwa Nimri (inspectora Sierra).