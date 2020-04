El estreno de la segunda película de Frozen fue uno de los más esperados por los seguidores de Disney. Esto no solo significaba continuar con la historia que ya los había atrapado; sino también conocer una nueva canción original: en este caso Into the unknown. Lo que no imaginaron es que el tema revela más de lo que debería sobre el origen de Elsa.

La secuela del largometraje fue un gran éxito de taquilla, logrando ocupar el primer lugar de recaudación durante tres semanas consecutivas. Y para sorpresa de todos, la cifra final superó los mil millones de dólares, convirtiéndose así en la séptima cinta animada más taquillera de la historia del cine.

La película sin duda sirve de respuesta a muchas de las dudas que dejó su antecesora, como por ejemplo qué fue lo que pasó realmente con los padres de Elsa y Anna, así como cuál fue el origen de los poderes Elsa. Como si eso fuese poco, nos da a conocer más sobre el pasado de la historia de su pueblo.

Es así que durante la escena de Into the unknown, vemos cómo se produce el mayor giro narrativo de Frozen 2 cuando se revela que Elsa es el quinto espíritu. Esto se descubre mientras la reina de Arandelle canta junto a la misteriosa voz que la llama al viento durante la difusión de la música. Los espíritus elementales se comunican con ella creando una visión mágica en el aire que contiene muchos presagios sobre el futuro viaje que tendrá.