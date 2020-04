Incluso con los diferentes retrasos de series y películas por la expansión del COVID-19, Disney estaría preparado para lanzar su último recurso: Mulan.

Según la agencia de noticias AFP, La casa del ratón está considerando estrenar la esperada cinta live action el 24 de julio de 2020 en Estados Unidos, ya que, considera que la ficción tendrá éxito en taquilla y podría servir para recuperar las pérdidas ante el aplazamiento de sus otros títulos.

Mulan - Tráiler

En un informe anterior, Marvel compartió una publicación en su cuenta de Twitter, donde declaró que películas como Black Widow, Eternals, Thor: love and tundher y Doctor Strange cambiarán las fechas de lanzamiento empezando desde noviembre.

Por otro lado, la agencia también declaró que los funcionarios de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines tienen pensado reabrir los cines para fines de mayo o junio con las medidas necesarias de distanciamiento social.

De esta manera, los espectadores estarían muy separados para prevenir cualquier contagio ante la propagación del coronavirus.

No obstante, una de las sorpresas fue la nueva película Artemis Fowl, destinada a ser la nueva Harry Potter de Disney y que pasó directamente a su servicio de streaming, de tal manera que ya no llegará a la pantalla grande, aunque no cuenta todavía con una fecha de estreno.

Hasta el momento, no hay un informe oficial de La casa del ratón sobre los cambios relacionados con Mulan, por lo que se espera que la ficción pueda llegar una vez pase todos los acontecimientos provocados por el COVID-19.