El Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido en uno de los proyectos más grandes de toda la industria cinematográfica contemporánea, y resulta que cualquier serie o película que tenga el sello de la franquicia está destinada a ser un éxito.

Esto ha hecho que otros estudios se preocupen por sus propias producciones y sus calendarios de estreno. Tal sería el caso de Warner Bros., compañía que retrasaría el lanzamiento de una eventual película en solitario de The Flash para que no coincida en la cartelera con Capitana Marvel 2, según informó el medio especializado We Got This Covered.

La reorganización de la Fase 4 del MCU ha posicionado el estreno de la secuela de la cinta protagonizada por Brie Larson para el 8 de julio de 2022, una semana después de la fecha original de la salida a las pantallas de la película de The Flash.

Debido a la paralización del rodaje de la cinta del DCEU, es seguro que su estreno se verá afectado. Sin embargo, fuentes de WGTC afirman que el cambio de fecha que sufrió la producción de Marvel ha obligado a Warner Bros. a hacer todo lo posible por reubicar su lanzamiento en el calendario.

Mira aquí el tráiler de La Liga de la Justicia:

Aún se especula si la película de The Flash será un reinicio reinicio ligero o una revisión total del personaje y su mundo, tal como sucedió en la Liga de la Justicia. No obstante, el precedente del Joker de Todd Phillips podría determinar que el cambio drástico es el camino a seguir para la compañía.