QuédateEnCasa Las mejores películas animadas disponibles en HBO

Desde la entrañable ‘Hotel Transilvania 3’, nominada a los premios de la crítica y a los galardones de Nickelodeon, a la clásica historia de Scooby-Doo!, estas son las opciones de cine animado que se encuentran ya en HBO GO.

Hotel Transilvania 3: Mavis sorprende a Drácula con un viaje familiar. El resto del grupo no puede resistirse a seguirlos. Pero una vez que salen del puerto, el romance surge para Drácula, quien se encuentra con el misteriosa capitana del barco, Ericka. Ahora es el turno de que Mavis muestre su lado protector.

Los Increíbles 2: Esta película triunfó como Mejor película animada en la ceremonia de los premios de la crítica que también nominaron a Hotel Transilvania. En esta historia la familia de supehéroes está liderada por Helen. Mientras ella está salvando el mundo, Bob se queda en casa con Violeta y Dash, conduciendo el hogar y los incipientes superpoderes del bebé Jack Jack. Cuando un nuevo villano aparezca, la familia y Frozono deberán encontrar la forma de volver a trabajar juntos.

Brave (Indomable): Merida, la hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera que decide romper con una antigua costumbre, pero sus acciones desencadenan el caos y la furia en el reino. Además, pide ayuda a una sabia anciana que le concede un deseo. Esta cinta también fue nominada a los premios de la crítica.

Scooby-Doo!: Los 13 fantasmas: La pandilla capturó a 12 de los fantasmas más terroríficos del mundo. Pero, ¿qué pasó con el número 13? Con su antiguo compañero Vincent Van Ghoul en problemas, Scooby y sus amigos se preparan para terminar el trabajo y sellar el Cofre de los Demonios.

*En la lista también están: Smallfoot, Cloudy with a chance of meatballs, Lego movie 2: the second part, Antz, Monster House y Norm of the north.