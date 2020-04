El universo cinematográfico de Marvel tiene una amplia gama de personajes, ya sean héroes o villanos. Luego de más de 20 películas en su repertorio, no hay fanático de la franquicia que no se sienta identificado con alguno visto en la pantalla grande.

Sin embargo, Drax sobresalió desde su primera aparición en Guardianes de la galaxia como un frío y calculador asesino. Luego, descubrimos que se trataba de una fachada que escondía uno de los corazones más nobles del MCU.

No cabe duda que su forma de ser dotó al equipo de superhéroes de mayor extravagancia y no tendría el mismo resultado de ser interpretado por otro actor que no sea Dave Bautista.

No obstante, Marvel Studios no siempre estuvo seguro del cast al actor. “Tuve que luchar por él, y fue la pelea más digna que jamás haya peleado. Te amo y te extraño, Dave Bautista”, confesó James Gunn a través de su cuenta oficial de Twitter.

¿Quién es Drax en los cómics?

Creado por Mike Friedrich y Jim Starlin en 1973, Drax se desempeña como el guerrero del equipo Guardianes de la galaxia. Su origen se remonta a cuando su familia fue atacada y asesinada por Thanos.

Al necesitar un campeón para combatir al villano, el ser conocido como Kronos lo convirtió en un ser cuyo destino es tomar la vida del titán loco.