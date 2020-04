Una de las características que hacen al Universo Cinematográfico de Marvel una de las apuestas más interesantes de la industria cinematográfica en los últimos años es sin duda la construcción al milímetro de todos sus detalles.

Así, la verosimilitud de ver en pantalla que cada héroe tiene un ciclo hace que las películas se vean mucho más reales. Pasó con el sacrificio de Ironman contra Thanos, la sucesión de Falcon como el nuevo Capitán América y pronto estaría por ocurrir lo mismo con Doctor Strange.

Según información del medio especializado We Got This Covered, el tiempo de Benedict Cumberbatch interpretando al Hechicero Supremo estaría por acabarse. Con el estreno de Doctor Strange un the multiverse of Madness recientemente reprogramado para 2021, el actor habría hecho el mismo papel en cinco oportunidades en los últimos cinco años.

De acuerdo con los reportes de WGTC, Marvel ya estaría evaluando qué personaje de la franquicia podría ser el sucesor de la capa de Doctor Strange una vez que Cumberbatch abandone la compañía. Incluso, las fuentes del medio aseguran que ‘la casa de las ideas’ ya tiene a su elegida: la hechicera Clea.

Mira aquí el tráiler de Doctor Strange:

Clea sería quien ocupe el lugar de Doctor Strange en el grupo de superhéroes de Marvel tras la partida de Benedict Cumberbatch, y se especula que su primera aparición sería justamente en Multiverse of Madness. En los cómics, ella es el interés romántico del Maestro de las Artes Místicas, y el hecho de que Rachel McAdams no regresará al MCU como Christine Palmer asegura una entrada limpia para la nueva heroína.