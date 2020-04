La pandemia de coronavirus ha afectado negativamente la industria cinematográfica debido al aplazamiento de producciones y estrenos. Pese a la pese a la medida de cuarentena como medida de prevención, Will Smith no se quedó a gusto y lanzó su propia serie web: Will From Home.

“Él sentía mucha energía creativa y estaba emocionado por usar el programa de manera nueva y diferente”, declaró el presidente de contenido original de Snapchat, Sean Milles.

Tras estas palabras, afirmó que lo que la comunidad quiere son cosas positivas y que los hagan sentir con fuerza. "No solo es escapismo, sino algo realmente bueno que puede surgir en una época de obstáculos como esta. Will From Home es perfecto para cubrir esa necesidad”, agregó.

La producción original de Snapchat cuenta a la audiencia el día a día del actor en aislamiento social por el COVID-19. La serie estará compuesta de 12 capítulos, uno nuevo cada lunes, miércoles y viernes.

La diversión nunca falta

En el primer episodio, pudimos ver cómo la estrella de cine habla con su familia y otras celebridades como Tyra Banks, quien interpretó a Jackie Ames en El príncipe de Bel-Air.

Desde hace un tiempo, Snapchat viene produciendo series de ficción y no ficción. Ahora, ha lanzado un paquete de programas relacionados con las novedades del coronavirus, en asociación con gigantes de las noticias en Estados Unidos como CNN, NBS News y el Wall Street Journal.