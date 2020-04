Jordan Peele se ha vuelto uno de los más grandes referentes del género de terror en el cine. Sus últimas películas fueron las galardonadas y reconocidas por la crítica Get out y Us, las cuales le valieron su consagración como uno de los directores del momento.

Ahora, el realizador se encuentra trabajando en lo que vendría a ser su siguiente proyecto. Gracias a un acuerdo firmado por su compañía Monkeypaw Productions con Universal, podríamos ver a uno de los artistas mejor valorados de Hollywood bajo las órdenes de Peele.

Según información del medio especializado We Got This Covered, la próxima película a cargo del cineasta apunta a que su protagonista sea Will Smith. A pesar de que aún no se cuenta con información oficial de parte de los estudios, los reportes indican que la producción de la cinta ya se habría contactado con el actor para ofrecerle el rol principal.

Contar con Will Smith asegura el éxito en la taquilla de cualquier cinta, pero sumado al talento que ha demostrado Jordan Peele en la dirección, este nuevo proyecto tendría una de las colaboraciones más interesantes por ver en los siguientes meses.

Mira aquí el tráiler de Get out:

La nueva película del realizador llevaría al ‘Príncipe de Bel Air’ a explorar un nuevo terreno dentro de su carrera como actor: el género del terror. Anteriormente, Will Smith ha participado en cintas dramáticas, de acción o comedia, como Hancock, Soy leyenda o En busca de la felicidad.