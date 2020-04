Quentin Tarantino confesó que quería dirigir una película de Luke Cage

Quentin Tarantino deseaba una película de superhéroes. Luke Cage pudo ser la incursión del director en Marvel Studios y su universo cinematográfico.

Tarantino también confesó que quería a Laurence Fishburne para interpretar al héroe del Harle. En el último episodio del podcast de Amy Schumer, Quentin brindó detalles sobre el proyecto. Explicó que es un gran fanático de Luke Cage desde pequeño.

“Hubo un tiempo antes de que saliera toda esta basura de Marvel. Fue después de Reservoir Dogs y antes de Pulp Fiction. Ya había pensado en hacer Luke Cage. De niño era un gran coleccionista de cómics y mis dos favoritos eran Luke Cage: héroe de alquiler y Shang-Chi: maestro de kung fu”, confesó el cineasta.

Sin embargo, cuando habló con sus amigos sobre realizar una película de Luke Cage, las ideas sobre el actor que protagonizaría la película lo desanimaron.

PUEDES VER La casa de papel 4: conoce el guiño de la inspectora Sierra sobre Vis a vis

"Lo que me disuadió fue que mis amigos geek me convencieron. Tenía la idea de que Laurence Fishburne sería el chico perfecto para interpretar a Luke Cage, pero todos mis amigos decían: ‘Tiene que ser Wesley Snipes’ y les digo: ‘Mira, me gusta Wesley Snipes, pero Larry Fishburne es prácticamente Marlon Brando. Creo que Fish es el hombre’. Y dicen: ‘Sí, pero tendría que ponerse en forma a lo grande. ¡Snipes ya es así!’ Y yo digo: ‘¡A la mierda eso! ¡Eso no es tan importante! ¡Maldita sea, arruinaron todo!’

Por último, Tarantino cree que habría sido adecuado que la serie de Netflix sobre Luke Cage se ambientara en la década de los setenta y no en la actualidad.