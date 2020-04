Desde que el universo cinematográfico de Marvel inició con Iron-man, todas sus películas se han caracterizado por emplear la misma formula family friendly y su sentido del humor. Sin embargo, solo una planea marcar un antes y un después: The New Mutants.

A diferencia de las anteriores entregas del MCU, esta cinta será la primera de la franquicia que explorará el género del terror y fantasía por igual. En el caso que resulte ser un éxito de taquilla, no se descartaría la realización de más producciones así.

Por desgracia para los fans, el proyecto ha sufrido una gran cantidad de retrasos por diferencias creativas, cuestiones de agenda y regrabaciones. Sin embargo, cuando se creía que finalmente llegaría a cines, la pandemia de coronavirus obligó que su lanzamiento sea aplazado nuevamente.

Ante esto, los seguidores del equipo de superhéroes se han pronunciado en las redes sociales exigiendo que se estrene vía streaming, puesto que ya no pueden esperar más por verla.

“Estimada Disney Plus, por favor transmite Los Nuevos Mutantes. Los fanáticos pagarán por contenido nuevo en momentos como estos y han estado esperando. Gracias”, fueron las palabras del usuario Stephen J Amato a través de Twitter.

“Si pueden poner Artemis Fowl en Disney Plus, entonces pueden poner Los Nuevos Mutantes en Disney Plus. Ya ni siquiera me importa cómo puedo verla, solo quiero verla” explicó el usuario Jacob Suggs.

Cabe precisar que la fecha de estreno fijada para el 3 de abril se vio obligada a aplazarse indefinidamente debido al COVID-19, así como muchas otras producciones de Hollywood.

¿De qué trata The New Mutants?

Magik, Wolfsbane, Dani Moonstar, Suspot y Cannonball; cinco jóvenes mutantes que acaban de descubrir sus habilidades son encerrados en unas instalaciones secretas contra su voluntad y luchan por escapar de su pasado y salvarse a sí mismos.